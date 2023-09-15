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В Бурятии школьный экологический десант навёл чистоту в лесу

В Бурятии школьный экологический десант навёл чистоту в лесу
Общество,  Фото:администрация Мухоршибирского района
Дети убрали мусор, оставленный взрослыми

13 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии на уборку леса вышли школьники. Участниками экологического десанта стали учащиеся двух школ.

Ученики 8 класса Хонхолойской школы и ребята из Барской основной общеобразовательной школы навели порядок и убрали мусор в местности Барской хребет.

Девизом десанта было «Спасти и сохранить». Как сообщили в районной администрации, своё мероприятие ребята посвятили 100-летию Республики Бурятия.

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