В Бурятии школьный экологический десант навёл чистоту в лесу

Дети убрали мусор, оставленный взрослыми
13 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии на уборку леса вышли школьники. Участниками экологического десанта стали учащиеся двух школ.
Ученики 8 класса Хонхолойской школы и ребята из Барской основной общеобразовательной школы навели порядок и убрали мусор в местности Барской хребет.
Девизом десанта было «Спасти и сохранить». Как сообщили в районной администрации, своё мероприятие ребята посвятили 100-летию Республики Бурятия.
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