В Бурятии школьный экологический десант навёл чистоту в лесу

Общество, Фото: администрация Мухоршибирского района

Дети убрали мусор, оставленный взрослыми



13 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии на уборку леса вышли школьники. Участниками экологического десанта стали учащиеся двух школ.



Ученики 8 класса Хонхолойской школы и ребята из Барской основной общеобразовательной школы навели порядок и убрали мусор в местности Барской хребет.



Девизом десанта было «Спасти и сохранить». Как сообщили в районной администрации, своё мероприятие ребята посвятили 100-летию Республики Бурятия.



