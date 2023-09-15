По селу в Бурятии бегают собаки размером с детей

Школьникам приходится прятаться от огромных псов
Жители Хоринска рассказали, что по населённому пунктe бегают огромные собаки. Их встречают на двух улицах – Международная и Батора Санжиева. Идущим на занятия школьникам приходится всячески избегать встречи с псами.
- Будет ли отлов? Дети в школу пошли. Обходят улицами – собаки ростом c детей, – посетовали сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев заверил, что с животными, разгуливающими по улицам, разберутся. «Адрес повторно включили в заявку на отлов», – подчеркнул он.
Школьникам приходится прятаться от огромных псов
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