В Улан-Удэ более 20 домов останутся без холодной воды









Также в списке – центральные тепловые пункты (ЦТП), магазины, кафе, закусочные и административные здания на тех же улицах и на Шумяцкого. Вернуть благо цивилизации обещают 16-го числа к 11:00.



Как пояснили в МУП «Водоканал», причина отключения – плановые работы по технологическому подключению строящегося дома и установка запорной арматуры на водопроводной сети на улице Жердева, 90а.



Жильцам МКД пообещали организовать подвоз воды. Узнать время прибытия машин и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу «Водоканала» по номерам 8 (3012) 44-00-00 или 44-10-33.



Вечером 15 сентября в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Оно исчезнет в 21:00 в 14 многоквартирных домах на улице Жердева (№ 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 70, 70б, 72, 74, 74б, 76, 76а и 90а), а также в 7 МКД на Мокрова (№ 30а, 32, 34, 40, 42, 44 и 46). Итого – в 21.