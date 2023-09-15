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В Улан-Удэ более 20 домов останутся без холодной воды

В Улан-Удэ более 20 домов останутся без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
ХВС отключат до утра в Октябрьском районе

Вечером 15 сентября в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Оно исчезнет в 21:00 в 14 многоквартирных домах на улице Жердева (№ 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 70, 70б, 72, 74, 74б, 76, 76а и 90а), а также в 7 МКД на Мокрова (№ 30а, 32, 34, 40, 42, 44 и 46). Итого – в 21.




Также в списке – центральные тепловые пункты (ЦТП), магазины, кафе, закусочные и административные здания на тех же улицах и на Шумяцкого. Вернуть благо цивилизации обещают 16-го числа к 11:00.

Как пояснили в МУП «Водоканал», причина отключения – плановые работы по технологическому подключению строящегося дома и установка запорной арматуры на водопроводной сети на улице Жердева, 90а.

Жильцам МКД пообещали организовать подвоз воды. Узнать время прибытия машин и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу «Водоканала» по номерам 8 (3012) 44-00-00 или 44-10-33.
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