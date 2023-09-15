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В Бурятии жителей райцентра возмутили билеты за 200 рублей на детский спектакль

В Бурятии жителей райцентра возмутили билеты за 200 рублей на детский спектакль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Родители дошколят считают, что ими манипулируют через представления

Жители Гусиноозёрска недовольны подорожанием билетов на детский спектакль, с которым в райцентр собирается кукольный театр из Улан-Удэ. Представление в детских садах обойдётся в 200 рублей. По мнению родителей, это много.

- Подняли цену на билет, причём квитанцию об оплате не выдают. Кто регулирует и контролирует эту деятельность? – поинтересовались гусиноозёрцы в группе «Селенга-инфо.24/7». – И почему происходит манипулирование родителями? Ведь родители не хотят, чтобы их дети были ущемлёнными из-за отсутствия возможности пойти на представление.

Начальник районного управления образования (РУО) Евгения Антохонова пояснила: есть годовой план и договор о сотрудничестве с театральными коллективами из Улан-Удэ, согласно которым в дошкольных учреждениях и организуют досуг для воспитанников.

- Для детей готовят яркие профессиональные представления, которые расширяют их кругозор и способствуют развитию творческих способностей. С 1 сентября стоимость билетов, которая не повышалась в течение последних нескольких лет, увеличилась на 20 рублей, – подчеркнула начальник РУО.

Она добавила: деятельность по предоставлению театральных услуг контролируется администрацией ДОУ и родительскими комитетами садиков.
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