В Бурятии жителей райцентра возмутили билеты за 200 рублей на детский спектакль

Родители дошколят считают, что ими манипулируют через представления







Жители Гусиноозёрска недовольны подорожанием билетов на детский спектакль, с которым в райцентр собирается кукольный театр из Улан-Удэ. Представление в детских садах обойдётся в 200 рублей. По мнению родителей, это много.- Подняли цену на билет, причём квитанцию об оплате не выдают. Кто регулирует и контролирует эту деятельность? – поинтересовались гусиноозёрцы в группе «Селенга-инфо.24/7». – И почему происходит манипулирование родителями? Ведь родители не хотят, чтобы их дети были ущемлёнными из-за отсутствия возможности пойти на представление.Начальник районного управления образования (РУО) Евгения Антохонова пояснила: есть годовой план и договор о сотрудничестве с театральными коллективами из Улан-Удэ, согласно которым в дошкольных учреждениях и организуют досуг для воспитанников.- Для детей готовят яркие профессиональные представления, которые расширяют их кругозор и способствуют развитию творческих способностей. С 1 сентября стоимость билетов, которая не повышалась в течение последних нескольких лет, увеличилась на 20 рублей, – подчеркнула начальник РУО.Она добавила: деятельность по предоставлению театральных услуг контролируется администрацией ДОУ и родительскими комитетами садиков.