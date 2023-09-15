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32-летний прапорщик из Бурятии погиб на СВО

32-летний прапорщик из Бурятии погиб на СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его посмертно наградили орденом Мужества

В эту субботу, 16 сентября, в иволгинском селе Сотниково проводят в последний путь гвардии прапорщика, 32-летнего Владимира Бархалеева, который погиб при выполнении боевых задач на специальной военной операции. Его жизнь оборвалась 31 августа, рассказали в группе «Кижинга-инфо.24/7». Прощание с нашим земляком пройдёт в ДНТ «Овощевод».

Владимир Михайлович родился в кижингинском посёлке Хуртэй 19 декабря 1990 года. Он был вторым сыном в многодетной семье. Учась в Кяхтинской средней школе № 2, принимал активное участие в общественной и спортивной жизни самой школы и района

После окончания школы поступил на специальность «Ветеринарный фельдшер» в Бурятский аграрный колледж имени М. Н. Ербанова. В 2009-ом ушёл в армию. Служил в воинской части в Комсомольске-на-Амуре. В 2013-ом заключил контракт, став заместителем командира взвода. Был уволен в августе 2014-го.

В 2016-ом устроился в одну из строительных компаний. В 2017-ом переехал в подмосковный город Наро-Фоминск и вновь поступил на военную службу по контракту.

Бархалеева при жизни наградили несколькими медалями Минобороны РФ – «Участнику военной операции в Сирии», «За ратную доблесть» (2018 год), «За воинскую доблесть 2 степени» (2019), «За участие в военном параде в День Победы» (2020), «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» (2021) и «За участие в СВО» (2022).

На спецоперации Владимир находился с первых дней. Его посмертно наградили орденом Мужества.

У погибшего военнослужащего остались мама, супруга, дочь, сёстры и братья.
смерть

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