Реки в городе продолжают отступать
Селенга и Уда в столице республики по-прежнему снижаются. По данным на 15 сентября, они опустились ещё на 2 сантиметра – до 124 и 177 соответственно.
Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см, а для выхода на пойму нужно 230.
Река Баргузин в одноимённом селе в русло ещё не вернулась – сейчас она выше поймы на 38 сантиметров (-1 см на сутки). Уровень Байкала всё тот же – 457,16 метра по тихоокеанской системе высот.
Уда и Селенга в столице Бурятии опустились на два сантиметра
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