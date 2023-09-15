В Бурятии начал замерзать ещё один район





В Прибайкальском районе дети в садиках тоже простывают и болеют. В отделе ЖКХ местной администрации ранее сообщили, что тепло в домах появится, когда среднесуточная температура воздуха за окном опустится ниже 8 градусов. Мониторить её начали с 14 сентября.