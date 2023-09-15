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В Бурятии начал замерзать ещё один район

В Бурятии начал замерзать ещё один район
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за холода там тоже начали болеть детсадовцы

Следом за прибайкальцами на холод в зданиях и жилых домах начали жаловаться джидинцы. Они поинтересовались, когда в районе, наконец, потеплеют батареи.

- В детских садах обогреватели вынуждены работать круглыми сутками, но всё равно в группах очень холодно. Соответственно, дети болеют, – отметили местные жители. – Как быть? Неужели нельзя раньше дать отопление?

Первый замглавы района Владимир Цыденов пояснил: согласно нормативам и прогнозам по среднесуточной температуре, отопительный сезон в муниципальном образовании стартует 21 сентября. «Однако при понижении температуры его начало перенесут на более раннюю дату», – цитирует Цыденова «Джида-инфо.24/7».

В Прибайкальском районе дети в садиках тоже простывают и болеют. В отделе ЖКХ местной администрации ранее сообщили, что тепло в домах появится, когда среднесуточная температура воздуха за окном опустится ниже 8 градусов. Мониторить её начали с 14 сентября.
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