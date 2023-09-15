В пригородном селе Бурятии опоры ЛЭП угрожают людям

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мимо опасных конструкций постоянно ходят дети



Жители тарбагатайского села Верхний Жирим рассказали в местной группе «Тарбагатай-инфо.24/7» про опасные опоры линии электропередачи (ЛЭП), которые могут в любой момент рухнуть на прохожих. Они находятся у реки.



- Вдоль речки стоят электрические столбы, и два из них сильно наклонились. Один держится буквально на проводах. Там ходят дети, скот. А если эти провода в 10 тысяч вольт оторвутся? – переживают сельчане.



Люди поинтересовались, когда энергетики разберутся с опорами ЛЭП. В Тарбагатайском РЭС сообщили: работы по их выправке запланировали на следующий вторник, 19 сентября.

