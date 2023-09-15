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В пригородном селе Бурятии опоры ЛЭП угрожают людям

В пригородном селе Бурятии опоры ЛЭП угрожают людям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мимо опасных конструкций постоянно ходят дети

Жители тарбагатайского села Верхний Жирим рассказали в местной группе «Тарбагатай-инфо.24/7» про опасные опоры линии электропередачи (ЛЭП), которые могут в любой момент рухнуть на прохожих. Они находятся у реки.

- Вдоль речки стоят электрические столбы, и два из них сильно наклонились. Один держится буквально на проводах. Там ходят дети, скот. А если эти провода в 10 тысяч вольт оторвутся? – переживают сельчане.

Люди поинтересовались, когда энергетики разберутся с опорами ЛЭП. В Тарбагатайском РЭС сообщили: работы по их выправке запланировали на следующий вторник, 19 сентября.
ЛЭП безопасность электроэнергия

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