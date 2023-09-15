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В Бурятии опровергли слухи об отмене льгот для ветеранов боевых действий

В Бурятии опровергли слухи об отмене льгот для ветеранов боевых действий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Минсоцзащиты заверили, что их никто не лишится

Недавно появилась информация, что льготы, положенные ветеранам боевых действий Афганистане и Чечне, якобы отменили. «Правда ли, что теперь они действуют только для участников СВО – об отпуске и жилье, например?», – поинтересовались жители Бурятии.

Эти слухи опровергли в Минсоцзащиты РБ. «Информация недостоверная. Все существующие льготы для этой категории действуют и их не отменяли», – приводит ответ ведомства «Бурятия-инфо 24/7».

Ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату, могут компенсировать часть расходов на «коммуналку», взять отпуск в любое удобное время и пройти обучение за счёт работодателя, если это нужно для работы. Кроме того, государство предоставляет им налоговые и пенсионные льготы. 
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