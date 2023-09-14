Коллеги Даримы Линховоин: «Вошла в команду мировых звёзд»

Дарима Линховоин была в составе жюри престижного музыкального конкурса имени Чайковского
Этим летом в Москве и Санкт-Петербурге прошёл XVII Международный конкурс имени Чайковского. Престижный конкурс сравнивают с Олимпиадой, так как также собирает лучших из лучших, проводится раз в четыре года, а лауреаты получают «путёвку в жизнь» - им открываются лучшие концертные залы и сцены оперных театров мира.
Пример этому – творческий взлёт наших земляков, победителей 15 международного конкурса имени Чайковского в 2015 году. Тогда Дмитрий Маслеев получил 1-ю премию в номинации «Фортепиано», а Ариунбаатар Ганбаатар стал обладателем 1-й премии среди вокалистов и Гран-при конкурса.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом году одним из членов жюри в номинации «сольное пение» была народная артистка России, концертмейстер, руководитель оперной труппы Бурятского театра оперы и балета, прославленная и легендарная Дарима Линховоин.
- Я была в шоке, когда получила письмо от министерства культуры России и директора конкурса с предложением об участии в качестве члена жюри, - рассказывала она «Байкал-Daily». – Получается, что я окажусь по другую сторону баррикад!
Дарима Линховоин вот уже малого 50 лет открывала и продолжает открывает новые имена бурятских и монгольских певцов.
Многие десятилетия она готовила лауреатов различных конкурсов. Среди них: Галина Шойдогбаева, Валентина Цыдыпова, Ольга Аюрова, Елена Шараева, Дамба Занданов, Ганбат Пурэвжав, Оксана Хингеева, Энхтэйван Чимэд, Бадма Гомбожапов, Михаил Пирогов, Билигма Ринчинова, Бат-ЭрдэнэДоржцэдэн, Сайнбаяр Адья, Аюна Базаргуруева, Мунхзул Намхай, Батчимэг Самбуу, Ольга Жигмитова, Мария Балданова, Мэргэн Санданов, Ариунбаатар Ганбаатар. Ныне они все известные оперные певцы.
- Среди музыкантов-профессионалов Дарима Линховоин обладает громадным авторитетом, она признанный наставник вокалистов, который в совершенстве постиг тонкости бельканто. И как итог – приглашение в жюри, в команду мировых звёзд! – отмечают её коллеги.
Коллеги Даримы Линховоин: «Вошла в команду мировых звёзд»
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