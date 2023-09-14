14 сентября

13 сентября

Популярное

Туристку, которую в Бурятии эвакуировали на вертолёте, обратилась к спасателям

Туристку, которую в Бурятии эвакуировали на вертолёте, обратилась к спасателям
Общество,  Фото:предоставлено Байкальским ПСО
Женщина всё ещё находится в больнице

Туристка, спасённая в горах Восточного Саяна в Тункинском районе Бурятии, поблагодарила Байкальский поисково-спасательный отряд, эвакуировавших её на вертолёте. Она отправила письмо с благодарностями на почту отряда.

«Выражаю огромную благодарность всем членам Никольского поисково-спасательного отряда: спасателям Косотурову С. В., Рыбаченко Н. И., Касперовичу И. Б., Меньшагину А. Е. и врачу Степанову М. Ю. за быстрое реагирование, поддержку и доброту», - написала спасённая женщина.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа туристка сломала ногу в горах недалеко от пика Дружбы. Там на женщину рухнул валун, после чего она не могла передвигаться.

В течение суток после сигнала о помощи за пострадавшей был отправлен вертолёт.

 

«Я очень благодарна, что есть такие люди, и что мне так повезло получить их поддержку. В людях были видны опыт и желание помочь. До сих пор нахожусь на лечении в клинической больнице в травматологическом отделении. Первый раз попала в такую ситуацию, хотя в походы хожу часто, и считаю, что мне очень повезло получить помощь из таких рук!» - высказалась туристка.

Спасатели пожелали ей скорейшего выздоровления и только безопасных путешествий в будущем. 
туристы спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ внедряют туристический код центра города
В Улан-Удэ внедряют туристический код центра города
Общество, 14.09.2023
Проект по созданию туристического кода центральной части Улан-Удэ будет реализован до конца этого года
Улан-удэнцы смогут продать урожай на ярмарках выходного дня
Улан-удэнцы смогут продать урожай на ярмарках выходного дня
Общество, 14.09.2023
Можно продавать всё – от корнеплодов до саженцев
Больше трети жителей ДФО хотя бы раз увольнялись с работы из-за стресса
Больше трети жителей ДФО хотя бы раз увольнялись с работы из-за стресса
Общество, 14.09.2023
В качестве способа борьбы с постоянным волнением сотрудники выбирают разные методы, но только не разговор с начальством

«Я солнце»: В Иркутске наладилась погода после приезда Ольги Бузовой
«Я солнце»: В Иркутске наладилась погода после приезда Ольги Бузовой
Общество, 14.09.2023
Телеведущая колесит по техническим вузам страны
В Улан-Удэ начали включать отопление
В Улан-Удэ начали включать отопление
Общество, 14.09.2023
Первыми к теплоснабжению будут подключены социальные объекты
«Яма на яме»: В Бурятии автомобилисты боятся ездить по убитой дороге
«Яма на яме»: В Бурятии автомобилисты боятся ездить по убитой дороге
Общество, 14.09.2023
Им приходится ждать, когда там пройдёт грейдер
На севере Бурятии закрыли детский сад, пострадавший от наводнения
На севере Бурятии закрыли детский сад, пострадавший от наводнения
Общество, 14.09.2023
Три десятка дошколят придётся разбросать по другим ДОУ

На СВО погиб 36-летний военнослужащий из Бурятии
На СВО погиб 36-летний военнослужащий из Бурятии
Общество, 14.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
На Стеклозаводе в Улан-Удэ разваливается врачебная амбулатория
На Стеклозаводе в Улан-Удэ разваливается врачебная амбулатория
Общество, 14.09.2023
Здание, в котором она находится, износилось на 74%

В пригородном районе Бурятии устроят внеплановый выходной из-за картошки
В пригородном районе Бурятии устроят внеплановый выходной из-за картошки
Общество, 14.09.2023
Тарбагатайцам разрешили не ходить на работу 15 сентября

В Бурятии начинается охота на изюбрей и косуль
В Бурятии начинается охота на изюбрей и косуль
Общество, 14.09.2023
Однако в одном из районов республики её запретили
Глава Бурятии заявил о решении проблемы с очередью в детсады
Глава Бурятии заявил о решении проблемы с очередью в детсады
Общество, 14.09.2023
В республике  открыли 27 новых дошкольных образовательных учреждений
При подготовке к отопительному сезону в Бурятии возбудили три уголовных дела
При подготовке к отопительному сезону в Бурятии возбудили три уголовных дела
Общество, 14.09.2023
В прокуратуре прошло оперативное совещание по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^