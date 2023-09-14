Туристку, которую в Бурятии эвакуировали на вертолёте, обратилась к спасателям

«Я очень благодарна, что есть такие люди, и что мне так повезло получить их поддержку. В людях были видны опыт и желание помочь. До сих пор нахожусь на лечении в клинической больнице в травматологическом отделении. Первый раз попала в такую ситуацию, хотя в походы хожу часто, и считаю, что мне очень повезло получить помощь из таких рук!» - высказалась туристка.Спасатели пожелали ей скорейшего выздоровления и только безопасных путешествий в будущем.