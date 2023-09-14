Туристку, которую в Бурятии эвакуировали на вертолёте, обратилась к спасателям

Туристка, спасённая в горах Восточного Саяна в Тункинском районе Бурятии, поблагодарила Байкальский поисково-спасательный отряд, эвакуировавших её на вертолёте. Она отправила письмо с благодарностями на почту отряда.
«Выражаю огромную благодарность всем членам Никольского поисково-спасательного отряда: спасателям Косотурову С. В., Рыбаченко Н. И., Касперовичу И. Б., Меньшагину А. Е. и врачу Степанову М. Ю. за быстрое реагирование, поддержку и доброту», - написала спасённая женщина.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа туристка сломала ногу в горах недалеко от пика Дружбы. Там на женщину рухнул валун, после чего она не могла передвигаться.
В течение суток после сигнала о помощи за пострадавшей был отправлен вертолёт.
«Я очень благодарна, что есть такие люди, и что мне так повезло получить их поддержку. В людях были видны опыт и желание помочь. До сих пор нахожусь на лечении в клинической больнице в травматологическом отделении. Первый раз попала в такую ситуацию, хотя в походы хожу часто, и считаю, что мне очень повезло получить помощь из таких рук!» - высказалась туристка.
Спасатели пожелали ей скорейшего выздоровления и только безопасных путешествий в будущем.