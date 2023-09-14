Улан-удэнцы смогут продать урожай на ярмарках выходного дня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Можно продавать всё – от корнеплодов до саженцев



Жители Улан-Удэ могут продать свой урожай на ярмарках выходного дня.



- Продавать свою продукцию на площадках может любой желающий, независимо от объёмов, - отметили в мэрии.



Места для реализации урожая сдаются в аренду. Для этого необходимо обращаться в администрацию торговых комплексов.



Ярмарки выходного дня развернутся на четырёх торговых площадках:



- ТК «Центральный рынок»: 9-20 столов по три метра

- ТК «Крестьянский»: 21 стол по три метра

- ТП «Стимул»

- ТЦ «Сагаан Морин» (саженцы)

