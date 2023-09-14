Можно продавать всё – от корнеплодов до саженцев
Жители Улан-Удэ могут продать свой урожай на ярмарках выходного дня.
- Продавать свою продукцию на площадках может любой желающий, независимо от объёмов, - отметили в мэрии.
Места для реализации урожая сдаются в аренду. Для этого необходимо обращаться в администрацию торговых комплексов.
Ярмарки выходного дня развернутся на четырёх торговых площадках:
- ТК «Центральный рынок»: 9-20 столов по три метра
- ТК «Крестьянский»: 21 стол по три метра
- ТП «Стимул»
- ТЦ «Сагаан Морин» (саженцы)
Улан-удэнцы смогут продать урожай на ярмарках выходного дня
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