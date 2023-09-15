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В Улан-Удэ до +19

В Улан-Удэ до +19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Столицу Бурятии дождь обойдёт стороной

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике переменная облачность, по южной половине местами кратковременные дожди, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +16,+21, местами +9,+14.

В Улан-Удэ дождя не будет. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.



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