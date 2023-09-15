Столицу Бурятии дождь обойдёт стороной
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике переменная облачность, по южной половине местами кратковременные дожди, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +16,+21, местами +9,+14.
В Улан-Удэ дождя не будет. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.
В Улан-Удэ до +19
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Общество, 15.09.2023
Столицу Бурятии дождь обойдёт стороной
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