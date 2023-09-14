Фото лучших педагогов Бурятии вновь украшают Улан-Удэ

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Баннеры расположены на одном из проспектов столицы республики



В рамках Года педагога и наставника в Бурятии запущен проект презентации лучших педагогов республики на уличных баннерах города Улан-Удэ.



В числе лучших педагогов республики:

- Раджана Дымбрылова, учитель английского языка МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ;

- Елена Цыдыпова, учитель русского языка и литературы МБОУ Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ;

- Татьяна Вишнякова, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ»;

- Елена Вострикова, учитель биологии и географии, советник директора по воспитанию МАОУ «Мысовская СОШ № 56» МО «Кабанский район»;

- Арюна Иванова, учитель начальных классов МОАУ «Орликская СОШ» Окинского района;

- Бимба- Намзалов, доктор биологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова».



Баннеры с фотографиями педагогов размещаются на проспекте Автомобилистов, сообщает министерство образования и науки РБ.



