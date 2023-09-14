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Фото лучших педагогов Бурятии вновь украшают Улан-Удэ

Фото лучших педагогов Бурятии вновь украшают Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Баннеры расположены на одном из проспектов столицы республики

В рамках Года педагога и наставника в Бурятии запущен проект презентации лучших педагогов республики на уличных баннерах города Улан-Удэ.

В числе лучших педагогов республики:
- Раджана Дымбрылова, учитель английского языка МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ;
- Елена Цыдыпова, учитель русского языка и литературы МБОУ Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ;
- Татьяна Вишнякова, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ»;
- Елена Вострикова, учитель биологии и географии, советник директора по воспитанию МАОУ «Мысовская СОШ № 56» МО «Кабанский район»;
- Арюна Иванова, учитель начальных классов МОАУ «Орликская СОШ» Окинского района;
- Бимба- Намзалов, доктор биологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова».

Баннеры с фотографиями педагогов размещаются на проспекте Автомобилистов, сообщает министерство образования и науки РБ.

Бурятия педагоги Улан-Удэ образование

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