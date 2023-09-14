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Больше трети жителей ДФО хотя бы раз увольнялись с работы из-за стресса

Больше трети жителей ДФО хотя бы раз увольнялись с работы из-за стресса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В качестве способа борьбы с постоянным волнением сотрудники выбирают разные методы, но только не разговор с начальством

37% дальневосточников хотя бы раз увольнялись с работы из-за постоянного стресса. Такие данные приводит служба исследований hh.ru по результатам опроса соискателей из Дальневосточного федерального округа, в том числе Бурятии.

Чаще всего увольнения из-за стресса зафиксированы среди маркетологов (59%), специалистов по управлению персоналом (57%) и среди бухгалтеров (53%).

Ещё у 58% жителей ДФО подобного опыта не было, а 5% затруднились ответить. В целом заявили, что постоянный стресс может стать причиной увольнения 84% дальневосточников. Обратной точки зрения придерживаются всего 17% респондентов.

«Ключевыми причинами стресса на работе для жителей Дальневосточного федерального округа являются неуверенность в завтрашнем дне (на это сетуют 47%), а также проблемы с руководством (36%) и атмосфера в коллективе (26%). Кроме того, довольно часто респонденты стрессуют из-за большого объёма работы (25%), новостей и социально-политического контекста (23%), крупных перемен в жизни (20%), личных проблем (19%), а также из-за коротких сроков для выполнения задач (13%) и графика работы (11%). Реже всего причиной стресса становится удалённая работа (всего 1%)», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

53% работников из ДФО обычно справляются со стрессом при помощи сна, по 40% – благодаря разговорам с близкими и спорту. 21% практикуют медитации и дыхательные практики, 19% – курят, 16% имеют привычку заедать стресс, 12% употребляют алкоголь, по 9% принимают специальные лекарства и пьют кофе. И только 5% при стрессе из-за работы идут разговаривать с руководителем.


работа увольнение

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