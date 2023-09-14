Соревнования пройдут в четвёртый раз
Более 300 спортсменов самых разных возрастных групп соберёт в Улан-Удэ открытый кубок Бурятии по тайскому боксу. В этот раз к республике присоединятся тайбоксёры из Иркутской и Амурской областей.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, кубок пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот» с 22 по 24 сентября.
Программа соревнований
22 сентября
10:00-10:40 – Предварительные поединки
11:00 – Парад открытия
12:30 – Предварительные поединки
23 сентября
10:00 – Полуфинал
24 сентября
10:00 – Финал. Награждение
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, Фото:
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