В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу

Соревнования пройдут в четвёртый раз



Более 300 спортсменов самых разных возрастных групп соберёт в Улан-Удэ открытый кубок Бурятии по тайскому боксу. В этот раз к республике присоединятся тайбоксёры из Иркутской и Амурской областей.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, кубок пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот» с 22 по 24 сентября.



Программа соревнований



22 сентября

10:00-10:40 – Предварительные поединки

11:00 – Парад открытия

12:30 – Предварительные поединки



23 сентября

10:00 – Полуфинал



24 сентября

10:00 – Финал. Награждение



Возрастное ограничение: 6+.

