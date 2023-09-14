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«Я солнце»: В Иркутске наладилась погода после приезда Ольги Бузовой

«Я солнце»: В Иркутске наладилась погода после приезда Ольги Бузовой
Общество,  Фото:личная страница Ольги Бузовой
Телеведущая колесит по техническим вузам страны

Телеведущая, певица, блогер Ольга Бузова прилетела 14 сентября в Иркутск. Сюда она прибыла самолётом из соседней Читы. В шутку попросила себя называть «Оля-ракета».

- Второй самолёт за один день, - написала певица на своей странице в соцсети.

В Иркутске утром было по-осеннему свежо. Выходя из из самолёта, артистка записала видео, рассказав подписчикам о погоде.

- А в Иркутске-то прохладненько, - сказала Бузова.

Но уже вскоре заметно потеплело.

- Получается, я солнце. Потому что утром было пасмурно в Иркутске, я вышла и светит солнце. Ну а мы поехали работать, - рассказала Ольга Бузова.

Она поселилась в роскошном отеле, администрация которого сделала ей подарок – большую корзину роз. «Я такого шикарного букета давно не видела. Это что-то невероятное», - осталась довольна певица.

Утром с помощью визажистов она привела себя порядок и сразу же отправилась на съёмки.



В Чите и Иркутске она снимает реалити-шоу «Ольга Вузова» (возрастное ограничение 12+). Популярная телеведущая отправляется с инспекцией по техническим вузам страны. В своих выпусках она рассказывает о преимуществах технического образования, а также о возможностях, которые открываются перед выпускниками технического профиля.

В Чите она посетила Забайкальский институт железнодорожного транспорта.



В каком вузе она будет работать в Иркутске, пока не сообщалось.

Новые выпуски проекта «Ольга Вузова» еженедельно выходят на VK-странице издания Woman.ru.


телевидение телешоу певцы

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