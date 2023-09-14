«Я солнце»: В Иркутске наладилась погода после приезда Ольги Бузовой

Телеведущая, певица, блогер Ольга Бузова прилетела 14 сентября в Иркутск. Сюда она прибыла самолётом из соседней Читы. В шутку попросила себя называть «Оля-ракета».- Второй самолёт за один день, - написала певица на своей странице в соцсети.В Иркутске утром было по-осеннему свежо. Выходя из из самолёта, артистка записала видео, рассказав подписчикам о погоде.- А в Иркутске-то прохладненько, - сказала Бузова.Но уже вскоре заметно потеплело.- Получается, я солнце. Потому что утром было пасмурно в Иркутске, я вышла и светит солнце. Ну а мы поехали работать, - рассказала Ольга Бузова.Она поселилась в роскошном отеле, администрация которого сделала ей подарок – большую корзину роз. «Я такого шикарного букета давно не видела. Это что-то невероятное», - осталась довольна певица.Утром с помощью визажистов она привела себя порядок и сразу же отправилась на съёмки.В Чите и Иркутске она снимает реалити-шоу «Ольга Вузова» (). Популярная телеведущая отправляется с инспекцией по техническим вузам страны. В своих выпусках она рассказывает о преимуществах технического образования, а также о возможностях, которые открываются перед выпускниками технического профиля.В Чите она посетила Забайкальский институт железнодорожного транспорта.В каком вузе она будет работать в Иркутске, пока не сообщалось.Новые выпуски проекта «Ольга Вузова» еженедельно выходят на VK-странице издания Woman.ru.