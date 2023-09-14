Телеведущая колесит по техническим вузам страны
Телеведущая, певица, блогер Ольга Бузова прилетела 14 сентября в Иркутск. Сюда она прибыла самолётом из соседней Читы. В шутку попросила себя называть «Оля-ракета».
- Второй самолёт за один день, - написала певица на своей странице в соцсети.
В Иркутске утром было по-осеннему свежо. Выходя из из самолёта, артистка записала видео, рассказав подписчикам о погоде.
- А в Иркутске-то прохладненько, - сказала Бузова.
Но уже вскоре заметно потеплело.
- Получается, я солнце. Потому что утром было пасмурно в Иркутске, я вышла и светит солнце. Ну а мы поехали работать, - рассказала Ольга Бузова.
Она поселилась в роскошном отеле, администрация которого сделала ей подарок – большую корзину роз. «Я такого шикарного букета давно не видела. Это что-то невероятное», - осталась довольна певица.
Утром с помощью визажистов она привела себя порядок и сразу же отправилась на съёмки.
В Чите и Иркутске она снимает реалити-шоу «Ольга Вузова» (возрастное ограничение 12+). Популярная телеведущая отправляется с инспекцией по техническим вузам страны. В своих выпусках она рассказывает о преимуществах технического образования, а также о возможностях, которые открываются перед выпускниками технического профиля.
В Чите она посетила Забайкальский институт железнодорожного транспорта.
В каком вузе она будет работать в Иркутске, пока не сообщалось.
Новые выпуски проекта «Ольга Вузова» еженедельно выходят на VK-странице издания Woman.ru.
«Я солнце»: В Иркутске наладилась погода после приезда Ольги Бузовой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Телеведущая колесит по техническим вузам страны
Первыми к теплоснабжению будут подключены социальные объекты
Им приходится ждать, когда там пройдёт грейдер
Три десятка дошколят придётся разбросать по другим ДОУ
Его посмертно наградили орденом Мужества
Здание, в котором она находится, износилось на 74%
Ребёнок участвует в шоу «Ты супер!»
Тарбагатайцам разрешили не ходить на работу 15 сентября
Однако в одном из районов республики её запретили
В республике открыли 27 новых дошкольных образовательных учреждений
В прокуратуре прошло оперативное совещание по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода
Приём проходил в колонии №8
Теперь каждому из них придётся раскошелиться на 500 рублей
Сельчане заявили, что из-за холода в садиках уже начали болеть дети
Эрдэму Гармаеву было 27 лет