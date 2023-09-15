В Бурятии понаблюдают за перелётом птиц

Бёрдвотчинг проведут в Джидинском районе



В Бурятии можно будет понаблюдать за перелётными птицами. Орнитологическое событие пройдёт с 20 сентября по 15 октября на Белых озёрах Боргойского заказника в Джидинском районе.



- Здесь любой желающий сможет насладиться природой и понаблюдать за многочисленными перелётными птицами. Осенью озера превращаются в настоящий рай для пернатых. Десятки тысяч перелётных птиц обустраиваются в этой местности, - сообщает ТИЦ «Байкал».



Для наблюдений обустроены две специальные смотровые площадки.



Возрастное ограничение: 0+.

