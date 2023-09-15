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В Бурятии понаблюдают за перелётом птиц

В Бурятии понаблюдают за перелётом птиц
Общество,  Фото:pixabay.com
Бёрдвотчинг проведут в Джидинском районе

В Бурятии можно будет понаблюдать за перелётными птицами. Орнитологическое событие пройдёт с 20 сентября по 15 октября на Белых озёрах Боргойского заказника в Джидинском районе.

- Здесь любой желающий сможет насладиться природой и понаблюдать за многочисленными перелётными птицами. Осенью озера превращаются в настоящий рай для пернатых. Десятки тысяч перелётных птиц обустраиваются в этой местности, - сообщает ТИЦ «Байкал».

Для наблюдений обустроены две специальные смотровые площадки.

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Бурятия птицы миграция туризм

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