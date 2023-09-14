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Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт

Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
Первые места завоевали команды Кабанской школы

8 сентября в Бурятии прошёл V республиканский военно-патриотический слёт «Байкальская звезда». Кабанская школа открыла свои двери для команд-участниц из Кабанского, Баргузинского, Иволгинского, Тункинского районов и города Улан-Удэ.

Ребята приняли участие в этапах «Полоса ЧС» и полоса «Спецназа». Участники соревновались не только в ловкости, силе, но также проверялись их умения оказывать медицинскую помощь пострадавшему, тушить пожар, умение стрелять и владение холодным оружием.

«Интеллектуальный» этап проводился в районной библиотеке, команды должны были показать свои знания по истории, ОБЖ, а также насколько они функционально грамотны.

По результатам вех проведённых соревнований была выявлена тройка лидеров. Третье место заняла команда «Русичи» из Посольской школы. Два первых места завоевала Кабанская школа с командами «Патриот» и «Барс».

По информации администрации Кабанского района, общий охват по количеству участников слёта составил около 800 человек. Это участники и организаторы, педагоги и тренеры, учащиеся и их родители, волонтёры и социальные партнёры, а также гости мероприятия.
Бурятия Кабанский район слет школа

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