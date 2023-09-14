Участие в мероприятии приняли более 200 человек
13 сентября в Улан-Удэ прошла первая городская спартакиада работников учреждений культуры столицы Бурятии.
22 команды состязались в силе, творчестве и интеллекте. Всего в спартакиаде приняли участие более 200 человек. Соревнования проходили в три этапа: «Визитка», «Брейн-фитнес» и тимбилдинг.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, победителями спортивных испытаний стали:
1 место - команда «Цирковые гимнасты» детской школы искусств №7;
2 место - команда «Инструментальные лыжники» детской школы искусств №9;
3 место - команда «Фигурные ораторы» детской школы искусств №3.
Победители творческого испытания «Визитка»:
1 место - команда «Рисующие бобслеисты» городского культурного центра;
2 место - команда «Поющие боксёры» театра народной музыки и танца «Забава»;
3 место - команда «Пантомимы сумоисты» централизованной бухгалтерии.
Лучшей участницей в танцевальном конкурсе стала руководитель клубного формирования дома культуры им. А. П. Вагжанова Анна Чернецкая.
В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников
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