В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Участие в мероприятии приняли более 200 человек



13 сентября в Улан-Удэ прошла первая городская спартакиада работников учреждений культуры столицы Бурятии.



22 команды состязались в силе, творчестве и интеллекте. Всего в спартакиаде приняли участие более 200 человек. Соревнования проходили в три этапа: «Визитка», «Брейн-фитнес» и тимбилдинг.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, победителями спортивных испытаний стали:

1 место - команда «Цирковые гимнасты» детской школы искусств №7;

2 место - команда «Инструментальные лыжники» детской школы искусств №9;

3 место - команда «Фигурные ораторы» детской школы искусств №3.



Победители творческого испытания «Визитка»:

1 место - команда «Рисующие бобслеисты» городского культурного центра;

2 место - команда «Поющие боксёры» театра народной музыки и танца «Забава»;

3 место - команда «Пантомимы сумоисты» централизованной бухгалтерии.



Лучшей участницей в танцевальном конкурсе стала руководитель клубного формирования дома культуры им. А. П. Вагжанова Анна Чернецкая.

