На севере Бурятии закрыли детский сад, пострадавший от наводнения



Как пояснила начальник районного управления образования (РУО) Наталья Волощук, в начале сентября эксперты обследовали дошкольное учреждение (ДОУ) и пришли к выводу, что конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном и аварийном состоянии. Садик пришлось закрыть. Об этом проинформировали главу Минобрнауки Бурятии Валерия Позднякова, начальника территориального отдела республиканского управления Роспотребнадзора и руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Северо-Байкальскому району регионального МЧС.



32 дошкольника решили разбросать по другим ДОУ. Однако, по словам родителей, в садике «Солнышко» в селе Верхняя Заимка готовы принять только 15 ребятишек. Как быть остальным – непонятно. Власти дали понять, что первым делом места в учреждения получат «остронуждающиеся». Всего таковых 19-20.



- Ведётся индивидуальная работа не только с родителями, но и с руководителями «Солнышка» и общеобразовательной школы в Кичере – приводит комментарий РУО «Северобайкалье-инфо. 24/7». – Менее болезненно было бы организовать присмотр и уход за детьми на базе сада в селе Верхняя Заимка, но расстояние от Кичеры до него – 12 километров. Школьный автобус перевозку детей такого возраста осуществлять не может.



Если же организовывать дошкольную группу на базе Кичерской средней школы, потребуется заключение Роспотребнадзора и пожнадзора. А это – деньги и время.



- Насколько всё это затянется, сказать трудно. Эксперты рекомендуют в течение месяца наблюдать за объектом (зданием детского сада «Мишутка» – прим.), вести замеры разрушений и только тогда последует какое-то решение. Затем необходимо найти источники финансирования для проведения капитального ремонта. Его объёмы неизвестны и будут зависеть от разрушений. Но и сам ремонт займёт время, – подчеркнули в районном управлении образования. – Поэтому придётся временно разместить детей в саду «Солнышко» и работать с условиями размещения на площадке Кичерской школы.



В северо-байкальском посёлке Кичера приостановили работу детского сада «Мишутка». В августе здание серьёзно пострадало от паводка – тогда в населённом пункте поднялись грунтовые воды.