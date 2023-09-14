На СВО погиб 36-летний военнослужащий из Бурятии



В 2005-ом наш земляк ушёл в армию. После «срочки» в 2007-ом подписал контракт и служил в 11-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде в должности механика-водителя. Имел звание старшего сержанта.



В 2016-ом Михаила наградили медалью «За службу в десантных войсках». В 2018-ом он получил ещё одну – «Участнику манёвров войск (сил) «Восток-2018», в 2020-ом – третью – «Участнику военной операции в Сирии».



На СВО на Украине Березовский находился с февраля 2022-го и получил медаль «За отвагу». Он точно и своевременно выполнял приказы и проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, который правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. За мужество, отвагу и самоотверженность погибшего посмертно наградили орденом Мужества.

В пятницу, 15 сентября, в Кабанском районе Бурятии простятся с 36-летним Михаилом Березовским, чья жизнь оборвалась 4 сентября при исполнении служебных обязанностей на специальной военной операции.Военнослужащего проводят в последний путь в селе Оймур. Траурный митинг начнётся около местного дома культуры, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».Михаил Иванович родился в Оймуре 26 марта 1987 года. Рос он в многодетной семье. Учился в местной средней школе, которую окончил в 2003 году. Он был добрым, общительным, трудолюбивым, дисциплинированным, настойчивым и целеустремлённым. Ответственно относился к выполнению поручений.