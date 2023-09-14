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На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа

На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа
Общество,  Фото:упрдор «Южный Байкал»
Дорожные работы ведутся в п. Тулунжа, с.Сужа и с. Сотниково

В Бурятии федеральные дорожники приступили к укладке новых слоёв износа на территории городской агломерации. Речь идёт об участках федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» c 449-го по 458-й км (п. Тулунжа, с.Сужа) и с 441-го по 442-й км (с. Сотниково).

В ходе работ специалисты фрезеруют старый верхний слой дорожной одежды и устроят новое покрытие из асфальтобетона. Эта технология позволит восстановить технические характеристики дорожного покрытия, а также защитить нижележащие слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.

После завершения основных работ, дорожники укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, а также нанесут горизонтальную разметку.

- Благодаря рациональному распределению потенциала подрядной организации и выстроенной системе контроля ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца октября текущего года, - сообщили в управлении федеральных автодорог «Южный Байкал».

Отметим, всего в текущем году федеральные дорожники приведут в нормативное состояние 16 участков, общей протяжённостью 45 км, которые также проходят в границах Прибайкальского, Иволгинского и Тарбагатайского районов Бурятии.

Упрдор Южный Байкал Упрдор "Южный Байкал" Бурятия дорожный ремонт

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