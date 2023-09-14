Глава Бурятии заявил о решении проблемы с очередью в детсады

В республике открыли 27 новых дошкольных образовательных учреждений



Проблему с нехваткой детских садов в Бурятии решили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.



- По детским садам проблему решили, уверенно можем сказать об этом. Очередей в детсады нет - даже есть свободные места, запас,- сказал Цыденов изданию на полях Восточного экономического форума.



С 2018 года в Бурятии при поддержке президента России Владимира Путина и правительства России за счёт федерального финансирования ведется масштабное строительство дошкольных учреждений. Возвели и открыли 27 новых детских садов. На этапе строительства, ввода в эксплуатацию ещё 17, окончание работ запланировано на 2024 год.



