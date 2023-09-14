Однако в одном из районов республики её запретили
С 15 сентября в Бурприроднадзоре начинают принимать заявления на добычу благородного оленя (изюбря) и сибирской косули. Сам сезон охоты стартует 1 октября и продлится до 10 января.
Лимиты при этом ограничены: в республике разрешат отстрелить 941 косулю и 236 изюбрей. Подробнее ознакомиться с ними можно на официальном сайте ведомства. В Иволгинском районе квот нет: его территория относится к зелёной лесопарковой зоне, где охота на копытных запрещена.
Вся информация об охотничьем сезоне-2023 – график приёма, нормы изъятия охотресурсов и карта-схема охотничьих угодий – также есть на сайте Бурприроднадзора. Подать заявление на добычу можно не только в ведомстве, но и через региональный портал http://rpgu.govrb.ru либо в МФЦ.
В Бурятии начинается охота на изюбрей и косуль
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тарбагатайцам разрешили не ходить на работу 15 сентября
Однако в одном из районов республики её запретили
В республике открыли 27 новых дошкольных образовательных учреждений
В прокуратуре прошло оперативное совещание по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода
Приём проходил в колонии №8
Теперь каждому из них придётся раскошелиться на 500 рублей
Сельчане заявили, что из-за холода в садиках уже начали болеть дети
Эрдэму Гармаеву было 27 лет
Увидеть в воздухе можно в том числе более 20 видов краснокнижных хищников
За последние сутки они опустились ещё на несколько сантиметров
Сделать это пришлось из-за угрозы бешенства
Лучшим оказался осуждённый из отряда 7
Мероприятие пройдёт в Тарбагатайском районе
Молебен пройдёт в Иволгинском районе
Родители первоклашек решили, что им ещё рано изучать эти языки