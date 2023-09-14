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В Бурятии начинается охота на изюбрей и косуль

В Бурятии начинается охота на изюбрей и косуль
Общество, 
Однако в одном из районов республики её запретили

С 15 сентября в Бурприроднадзоре начинают принимать заявления на добычу благородного оленя (изюбря) и сибирской косули. Сам сезон охоты стартует 1 октября и продлится до 10 января.

Лимиты при этом ограничены: в республике разрешат отстрелить 941 косулю и 236 изюбрей. Подробнее ознакомиться с ними можно на официальном сайте ведомства. В Иволгинском районе квот нет: его территория относится к зелёной лесопарковой зоне, где охота на копытных запрещена.

Вся информация об охотничьем сезоне-2023 –  график приёма, нормы изъятия охотресурсов и карта-схема охотничьих угодий – также есть на сайте Бурприроднадзора. Подать заявление на добычу можно не только в ведомстве, но и через региональный портал http://rpgu.govrb.ru либо в МФЦ.
охота изюбри косуля Бурприроднадзор

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