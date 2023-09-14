Монголия одобрила соглашение с США о воздушном сообщении

Создана правовая основа для прямых рейсов между двумя странами



Правительство Монголии на своём очередном заседании в среду, 13 сентября, одобрило соглашение с правительством США о воздушном сообщении по принципу открытого неба. Документ был подписан в Вашингтоне во время визита премьер-министра Монголии в Соединённые Штаты.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в связи с объявлением правительством 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии» министерство дорожно-транспортного развития поставило перед собой цель расширить воздушное сообщение, увеличить маршруты и частоту полётов за короткий период времени. Ведомство планирует заключить соглашения о воздушном сообщении примерно с 10 странами в период с 2023 по 2024 годы.



Напомним, что в результате активной работы по заключению соглашения о воздушном сообщении с США, обсуждения и одобрения проекта данного соглашения на заседании правительства 7 декабря 2022 года этот документ был подписан в ходе официального визита премьер-министра Монголии в американскую столицу 4 августа.



Заключение межправительственного соглашения о воздушном сообщении создало правовую основу для прямых рейсов между двумя странами. Граждане Монголии смогут путешествовать в Соединённые Штаты по доступной цене. Кроме того, это сократит отток капитала из страны, повысит конкурентоспособность национальных авиаперевозчиков, а также расширит воздушное сообщение.



