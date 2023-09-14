На его базе реализуют серию спортивных, медицинских и социальных проектов
Во Владивостоке в ходе работы ВЭФ-2023 подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и инвестором. Соглашение подписали глава республики Алексей Цыденов, исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев и инвестор. В рамках договорённостей стороны планируют работать по созданию спортивно-развивающего центра в г. Северобайкальск. Объём инвестиций в проект составит 30 млн руб., будет создано 20 новых рабочих мест.
На базе нового спортивно-развивающего центра будет реализована серия спортивных, медицинских, социальных проектов: танцевально-спортивный клуб, инклюзивный центр развития, мастерская танцевального костюма, шоу-рум танцевальной одежды и аксессуаров бренда, интернет-магазин, центр красоты и здоровья, а также фито-кафе.
Автор идеи и руководитель проекта Ирина Кандаурова рассказала, что новый городской центр создаст условия для комфортного занятия танцевальным спортом, обеспечит спортсменов условиями для создания танцевальных образов на конкурсном паркете и тренировках, предложит новые услуги и сервисы, в том числе в сфере дошкольного образования.
- Важно, что центр дополнит существующую инфраструктуру социальных объектов Северобайкальска, обеспечит поддержку детям и родителям с ограниченными возможностями здоровья, поможет детям и родителям с особыми образовательными потребностями, - добавила Ирина Кандаурова.
Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, реализация проекта спортивно-развивающего центра в Северобайкальске стартует сразу после подписания соглашения на ВЭФ и завершится в 2026 году.
В Северобайкальске построят новый спортивно-развивающий центр
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