В Забайкалье прибудет «Поезд здоровья»

Конечным пунктом назначения станет Чита



Уже 15 сентября «Поезд здоровья «Вместе против диабета» начнёт свою работу на Забайкальской железной дороге. Первой станцией, где он сделает остановку, станет Белогорск в Приамурье. Специалисты будут вести приём в медпункте железнодорожного вокзала 15 и 16 сентября.



Пациентам проведут профилактические медицинские осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление у обследуемых сахарного диабета или рисков его развития: экспресс-анализы на глюкозу, холестерин и гликированный гемоглобин, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и другие исследования согласно медицинским показаниям.



Поезд здоровья сделает ещё четыре остановки:

- Сковородино - 17-18 сентября;

- Ерофей Павлович - 19-20 сентября;

- Чернышевск - 21-22 сентября;

- Чита - 23-24 сентября.



Режим работы специалистов:

1 день – с 10:00 до 17:00 местного времени (Ерофей Павлович - с 12:00 до 18:00),

2 день – с 10:00 до 15:00 (Ерофей Павлович - с 9:00 до 12:00).





