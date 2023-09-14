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В Забайкалье прибудет «Поезд здоровья»

В Забайкалье прибудет «Поезд здоровья»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конечным пунктом назначения станет Чита

Уже 15 сентября «Поезд здоровья «Вместе против диабета» начнёт свою работу на Забайкальской железной дороге. Первой станцией, где он сделает остановку, станет Белогорск в Приамурье. Специалисты будут вести приём в медпункте железнодорожного вокзала 15 и 16 сентября.

Пациентам проведут профилактические медицинские осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление у обследуемых сахарного диабета или рисков его развития: экспресс-анализы на глюкозу, холестерин и гликированный гемоглобин, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и другие исследования согласно медицинским показаниям.

Поезд здоровья сделает ещё четыре остановки:
- Сковородино - 17-18 сентября;
- Ерофей Павлович - 19-20 сентября;
- Чернышевск - 21-22 сентября;
- Чита - 23-24 сентября.

Режим работы специалистов:
1 день – с 10:00 до 17:00 местного времени (Ерофей Павлович - с 12:00 до 18:00),
2 день – с 10:00 до 15:00 (Ерофей Павлович - с 9:00 до 12:00).


Забайкальский край здравоохранение железная дорога

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