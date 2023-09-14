Одна из них – три мальчика-близнеца
Две тройни появились на свет в областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы. 31 августа родилась тройня, образованная из трёх отдельных яйцеклеток. Каждый плод имел свою плаценту и околоводное пространство. Каждый ребёнок родился весом порядка двух килограммов. Сейчас малыши с мамой уже отправились домой.
1 сентября родились три идентичные мальчика-близнеца, в этом случае они образовались из одной яйцеклетки, развивались в общей плаценте, но при этом имели отдельные плодные пузыри. Дети появились на свет весом 1930, 1320 и 1880 граммов, за ними продолжают наблюдать врачи.
- Многоплодная беременность, это повышенная ответственность как для пациентки, так и для врачей. Однако современные технологии обезболивания и хирургических вмешательств, помогают женщине спустя несколько часов после операции уже самостоятельно ухаживать за детьми, - отметила замглавврача ИОКБ, главный внештатный главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии МЗ ИО Наталья Протопопова.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, с начала года в областном перинатальном центре ИОКБ появились на свет 53 двойни. Родившиеся накануне тройняшки стали вторыми и третьими в медучреждении с начала года. До трёх лет за ними будут наблюдать специалисты отделения динамического наблюдения.
Количество троен в регионе – 1 случай на 15 тысяч родов. Многоплодные беременности в Иркутской области составляют 2% от общего количества.
В Иркутске родились две тройни
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Одна из них – три мальчика-близнеца
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