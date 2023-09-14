Теперь каждому из них придётся раскошелиться на 500 рублей
В столице Бурятии продолжают отслеживать водителей, которые перевозят грузы без специального тента. С начала апреля на них составили более 160 протоколов по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ.
Нарушителей ловят в ходе рейдов под названием «Полог». Во время очередной такой проверки, которая состоялась накануне на улице Бабушкина, сотрудники администрации Октябрьского района вместе с представителями ГИБДД и управления административного контроля комитета городского хозяйства проинспектировали 10 большегрузных машин.
В итоге они выявили два нарушения. Штраф за них составляет 500 рублей.
Водителей, перевозящих сыпучие и строительные материалы, лёгкую тару, листву и ветви деревьев, просят укрывать кузов брезентом или пологом, чтобы всё это не попало на дороги. Такие проверочные рейды в Улан-Удэ устраивают регулярно.
В Улан-Удэ два водителя схлопотали штраф из-за неправильной перевозки грузов
Общество, Фото:
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