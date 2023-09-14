В Иркутске впервые разыграют кубок консульства КНР по го

В столицу области приедут спортсмены из других регионов



16 и 17 сентября в Иркутске впервые состоятся соревнования на кубок генерального консульства Китая по логической настольной игре «Вэйци» («Го»). Они пройдут в научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. За победу будут бороться участники из областного центра, Москвы, Ярославля, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Хабаровска и других городов России.



Жителей столицы региона приглашают не только понаблюдать за процессом игры, но и посетить мастер-классы по каллиграфии, живописи и узнать об особенностях китайских чайных церемоний. Вход для всех желающих свободный.



- Вэйци или го – логическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае. До 19 века была популярна только в Восточной Азии, а сейчас набрала популярность во всем мире. В го играют два человека: один черными камнями, другой белыми. Цель – опередить противника и разместить на специальной доске как можно больше фигур своего цвета, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 0+.

