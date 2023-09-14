14 сентября

13 сентября

Популярное

В Иркутске впервые разыграют кубок консульства КНР по го

В Иркутске впервые разыграют кубок консульства КНР по го
Общество,  Фото:pixabay.com
В столицу области приедут спортсмены из других регионов

16 и 17 сентября в Иркутске впервые состоятся соревнования на кубок генерального консульства Китая по логической настольной игре «Вэйци» («Го»). Они пройдут в научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. За победу будут бороться участники из областного центра, Москвы, Ярославля, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Хабаровска и других городов России.

Жителей столицы региона приглашают не только понаблюдать за процессом игры, но и посетить мастер-классы по каллиграфии, живописи и узнать об особенностях китайских чайных церемоний. Вход для всех желающих свободный.

- Вэйци или го – логическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае. До 19 века была популярна только в Восточной Азии, а сейчас набрала популярность во всем мире. В го играют два человека: один черными камнями, другой белыми. Цель – опередить противника и разместить на специальной доске как можно больше фигур своего цвета, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск спорт го кубок настольные игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии посоревнуются в пешеходном туризме
В Бурятии посоревнуются в пешеходном туризме
Общество, 14.09.2023
Республиканский турнир проведут в Иволгинском районе
Во дворах Улан-Удэ развернётся «Активное движение»
Во дворах Улан-Удэ развернётся «Активное движение»
Общество, 14.09.2023
Спортпрограмму проведут в Октябрьском районе
Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт
Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт
Общество, 14.09.2023
Первые места завоевали команды Кабанской школы
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, 14.09.2023
Соревнования пройдут в четвёртый раз
В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников
В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников
Общество, 14.09.2023
Участие в мероприятии приняли более 200 человек
Библию перевели на бурятский язык
Библию перевели на бурятский язык
Общество, 14.09.2023
В настоящий момент завершается корректура перевода
На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа
На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа
Общество, 14.09.2023
Дорожные работы ведутся в п. Тулунжа, с.Сужа и с. Сотниково
В Иркутске родились две тройни
В Иркутске родились две тройни
Общество, 14.09.2023
Одна из них – три мальчика-близнеца
Фото лучших педагогов Бурятии вновь украшают Улан-Удэ
Фото лучших педагогов Бурятии вновь украшают Улан-Удэ
Общество, 14.09.2023
Баннеры расположены на одном из проспектов столицы республики
Монголия одобрила соглашение с США о воздушном сообщении
Монголия одобрила соглашение с США о воздушном сообщении
Общество, 14.09.2023
Создана правовая основа для прямых рейсов между двумя странами
Гиревики-ветераны Бурятии стали сильнейшими в мире
Гиревики-ветераны Бурятии стали сильнейшими в мире
Общество, 14.09.2023
Спортсмены республики завоевали ещё 5 наград
В Северобайкальске построят новый спортивно-развивающий центр
В Северобайкальске построят новый спортивно-развивающий центр
Общество, 14.09.2023
На его базе реализуют серию спортивных, медицинских и социальных проектов
В Улан-Удэ предложили ввести обязательную стерилизацию
В Улан-Удэ предложили ввести обязательную стерилизацию
Общество, 14.09.2023
С её помощью власти хотят остановить бесконтрольное размножение
Коллеги Даримы Линховоин: «Вошла в команду мировых звёзд»
Коллеги Даримы Линховоин: «Вошла в команду мировых звёзд»
Общество, 14.09.2023
Дарима Линховоин была в составе жюри престижного музыкального конкурса имени Чайковского

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^