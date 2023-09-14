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Гиревики-ветераны Бурятии стали сильнейшими в мире

Гиревики-ветераны Бурятии стали сильнейшими в мире
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики завоевали ещё 5 наград

Прошедшие в Узбекистане чемпионат и первенство по гиревому спорту, помимо 11 наград и очередного мирового рекорда, принесли Бурятии ещё пять медалей.

По информации министерства спорта РБ, в своей возрастной категории Надежда Кокорина уже не в первый раз доказывает, что ей нет равных в дисциплине «рывок». 223 подъёма позволили ей занять высшую ступень мирового пьедестала.

Александр Усольцев – единственный, из числа спортсменов Бурятии, кто смог завоевать пять медалей чемпионата. Два «золота» в «длинном цикле» и «двоеборье», «серебро» в эстафете «толчок» и «бронза» в эстафете «длинный цикл».
Бурятия гиревой спорт чемпионат мира спорт

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