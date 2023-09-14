В столице Бурятии театр имени П. А. Ойунского покажет три спектакля
С 3 по 5 октября в Улан-Удэ состоятся «Большие гастроли» Саха академического театра имени П. А. Ойунского. В рамках межрегионального направления на сцене государственного бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева пройдут показы трёх постановок.
3 октября жителям Бурятии представят спектакль «Илиир Хоруол» («Король Лир», 12+) по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка — Андрея Борисова, народного артиста России, лауреата государственных премий СССР, художественного руководителя Саха театра.
4 октября покажут спектакль «Ойуур» («Лес», 16+) по пьесе Александра Островского. Режиссёр: Сергей Потапов. 5 октября зрители увидят постановку «Тулаайах оҕо» («Глухой Вилюй», 12+) по одноименному роману якутского народного писателя Якутии Василия Яковлева-Далана. Режиссёр: Руслан Тараховский.
Спектакли идут на якутском языке с синхронным переводом на русский язык, сообщает пресс-служба Бурдрама.
Возрастное ограничение: 16+.
В Улан-Удэ приедет на гастроли театр из Якутии
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