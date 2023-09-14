14 сентября

13 сентября

Популярное

В Улан-Удэ приедет на гастроли театр из Якутии

В Улан-Удэ приедет на гастроли театр из Якутии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии театр имени П. А. Ойунского покажет три спектакля

С 3 по 5 октября в Улан-Удэ состоятся «Большие гастроли» Саха академического театра имени П. А. Ойунского. В рамках межрегионального направления на сцене государственного бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева пройдут показы трёх постановок.

3 октября жителям Бурятии представят спектакль «Илиир Хоруол» («Король Лир», 12+) по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка — Андрея Борисова, народного артиста России, лауреата государственных премий СССР, художественного руководителя Саха театра.

4 октября покажут спектакль «Ойуур» («Лес», 16+) по пьесе Александра Островского. Режиссёр: Сергей Потапов. 5 октября зрители увидят постановку «Тулаайах оҕо» («Глухой Вилюй», 12+) по одноименному роману якутского народного писателя Якутии Василия Яковлева-Далана. Режиссёр: Руслан Тараховский.

Спектакли идут на якутском языке с синхронным переводом на русский язык, сообщает пресс-служба Бурдрама.

Возрастное ограничение: 16+.
Улан-Удэ Бурятия театр гастроли Якутия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье прибудет «Поезд здоровья»
В Забайкалье прибудет «Поезд здоровья»
Общество, 14.09.2023
Конечным пунктом назначения станет Чита
В Иркутске впервые разыграют кубок консульства КНР по го
В Иркутске впервые разыграют кубок консульства КНР по го
Общество, 14.09.2023
В столицу области приедут спортсмены из других регионов
В Бурятии посоревнуются в пешеходном туризме
В Бурятии посоревнуются в пешеходном туризме
Общество, 14.09.2023
Республиканский турнир проведут в Иволгинском районе
Во дворах Улан-Удэ развернётся «Активное движение»
Во дворах Улан-Удэ развернётся «Активное движение»
Общество, 14.09.2023
Спортпрограмму проведут в Октябрьском районе
Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт
Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт
Общество, 14.09.2023
Первые места завоевали команды Кабанской школы
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, 14.09.2023
Соревнования пройдут в четвёртый раз
В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников
В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников
Общество, 14.09.2023
Участие в мероприятии приняли более 200 человек
Библию перевели на бурятский язык
Библию перевели на бурятский язык
Общество, 14.09.2023
В настоящий момент завершается корректура перевода
На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа
На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа
Общество, 14.09.2023
Дорожные работы ведутся в п. Тулунжа, с.Сужа и с. Сотниково
В Иркутске родились две тройни
В Иркутске родились две тройни
Общество, 14.09.2023
Одна из них – три мальчика-близнеца
Фото лучших педагогов Бурятии вновь украшают Улан-Удэ
Фото лучших педагогов Бурятии вновь украшают Улан-Удэ
Общество, 14.09.2023
Баннеры расположены на одном из проспектов столицы республики
Монголия одобрила соглашение с США о воздушном сообщении
Монголия одобрила соглашение с США о воздушном сообщении
Общество, 14.09.2023
Создана правовая основа для прямых рейсов между двумя странами
Гиревики-ветераны Бурятии стали сильнейшими в мире
Гиревики-ветераны Бурятии стали сильнейшими в мире
Общество, 14.09.2023
Спортсмены республики завоевали ещё 5 наград
В Северобайкальске построят новый спортивно-развивающий центр
В Северобайкальске построят новый спортивно-развивающий центр
Общество, 14.09.2023
На его базе реализуют серию спортивных, медицинских и социальных проектов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^