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«Яма на яме»: В Бурятии автомобилисты боятся ездить по убитой дороге

«Яма на яме»: В Бурятии автомобилисты боятся ездить по убитой дороге
Общество,  Фото:из архива
Им приходится ждать, когда там пройдёт грейдер

Водители массово жалуются на убитую дорогу от Северобайкальска до железнодорожной станции «Дабан» в Северо-Байкальском районе. Они даже попросили опубликовать график работы техники – хотят планировать все поездки уже после того, как там пройдёт грейдер.

- Чтобы была уверенность, что никто не сломается на этом участке, – уточнили автомобилисты в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Некоторые рассказали, что ещё в начале августа ездили по этой трассе за ягодами, а недавно возвращались по ней же из Новосибирска. За месяц ничего не изменилось – стало только хуже.

- Просто невозможно ехать – яма на яме. О каком ямочном ремонте идёт речь? – возмущаются водители.

В Минтрансе РБ пояснили: эта дорога быстро «разбивается» из-за постоянного интенсивного движения большегрузов и спецтранспорта. Сказываются на её состоянии и обильные осадки. А денег, которые дают на ремонт, не хватает.

- Средств, выделяемых из республиканского и федерального бюджетов на дорожное хозяйство в Северо-Байкальском районе, недостаточно для доведения дороги до идеального состояния, – пояснили в ведомстве. – Решить эту проблему в одночасье невозможно, поскольку проект дорогостоящий. Но даже в этой ситуации министерство проводит работу по включению объектов в национальные проекты и привлечению организаций, участвующих в проекте БАМ 2.0., к восстановлению дороги.
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