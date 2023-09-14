Увидеть в воздухе можно в том числе более 20 видов краснокнижных хищников
Массовая осенняя миграция птиц проходит в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области.
Каждый год максимальные концентрации пернатых фиксируют в середине сентября. Всего специалисты различают три «волны» миграции.
Увидеть в воздухе можно в том числе более 20 видов краснокнижных хищников: беркута, орлана-белохвоста, степного орла, скопу, могильника, сапсана, кречета, балобана и др. За ними в бинокли наблюдают как профессионалы, так и любители-бёрдвотчеры.
- Миграция птиц происходит вблизи русел крупных рек, и многочисленные воздушные «коридоры» сливаются в поток шириной от 500 метров до 2 километров у южной оконечности Байкала близ посёлка Култук. Этот участок является южной частью Южно-Байкальского миграционного коридора; он внесён в список ключевых орнитологических территорий России и Азии. В погожий сентябрьский день здесь могут пролетать от 100 до 2 000 особей. Самое благоприятное время для наблюдений – с 10:00 до 18:00, - отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Регулярные наблюдения за миграцией птиц ведутся с конца 90-х годов прошлого столетия. Эти мероприятия помогают получить ценную информацию о динамике численности хищных птиц Предбайкалья и южной части Среднесибирского плоскогорья.
Осенняя миграция птиц в Прибайкальском нацпарке пройдёт в три «волны»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчане заявили, что из-за холода в садиках уже начали болеть дети
Эрдэму Гармаеву было 27 лет
Увидеть в воздухе можно в том числе более 20 видов краснокнижных хищников
За последние сутки они опустились ещё на несколько сантиметров
Сделать это пришлось из-за угрозы бешенства
Лучшим оказался осуждённый из отряда 7
Мероприятие пройдёт в Тарбагатайском районе
Молебен пройдёт в Иволгинском районе
Родители первоклашек решили, что им ещё рано изучать эти языки
В столице дожди не обещают
Их проведут среди юношей 2007-2008 годов рождения
Люди заявили, что их превращают в промышленную зону
На вопросы читателей ответит писатель Наталья Илишкина
После него в Гусиноозёрске исчезло всё благоустройство
Божеств попросят о защите и благополучном прохождении зимнего периода