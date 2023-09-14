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Осенняя миграция птиц в Прибайкальском нацпарке пройдёт в три «волны»

Осенняя миграция птиц в Прибайкальском нацпарке пройдёт в три «волны»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Увидеть в воздухе можно в том числе более 20 видов краснокнижных хищников

Массовая осенняя миграция птиц проходит в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области.

Каждый год максимальные концентрации пернатых фиксируют в середине сентября. Всего специалисты различают три «волны» миграции.

Увидеть в воздухе можно в том числе более 20 видов краснокнижных хищников: беркута, орлана-белохвоста, степного орла, скопу, могильника, сапсана, кречета, балобана и др. За ними в бинокли наблюдают как профессионалы, так и любители-бёрдвотчеры.

- Миграция птиц происходит вблизи русел крупных рек, и многочисленные воздушные «коридоры» сливаются в поток шириной от 500 метров до 2 километров у южной оконечности Байкала близ посёлка Култук. Этот участок является южной частью Южно-Байкальского миграционного коридора; он внесён в список ключевых орнитологических территорий России и Азии. В погожий сентябрьский день здесь могут пролетать от 100 до 2 000 особей. Самое благоприятное время для наблюдений – с 10:00 до 18:00, - отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Регулярные наблюдения за миграцией птиц ведутся с конца 90-х годов прошлого столетия. Эти мероприятия помогают получить ценную информацию о динамике численности хищных птиц Предбайкалья и южной части Среднесибирского плоскогорья.


птицы национальный парк

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