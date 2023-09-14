Реки в Улан-Удэ продолжают отступать

За последние сутки они опустились ещё на несколько сантиметров



Селенга в столице республики продолжает снижаться. По данным на 14 сентября, она опустилась ещё на 2 сантиметра – до 126, а Уда – на 3, до 179.



Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см соответственно, а для выхода на пойму уровень обеих рек должен составлять 230.



Байкал пока держится на прежнем уровне – 457,16 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе в русло ещё не вернулась – сейчас она выше поймы на 39 сантиметров (-3 см на сутки).



