Сельчане заявили, что из-за холода в садиках уже начали болеть дети
Жители Прибайкальского района Бурятии поинтересовались у властей, когда там, наконец, начнётся отопительный сезон. Люди уже замерзают в своих квартирах.
- У нас много школ и садиков подключены к системе отопления. Сейчас там холодно. Детсады постоянно на обогревателях и дети начинают болеть. Может, пора? – вопрошают сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
В отделе ЖКХ районной администрации сообщили, что тепло дадут, когда среднесуточная температура воздуха за окном опустится ниже 8 градусов. Мониторить её начнут с 14 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава района.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ отопительный сезон должен начаться сегодня, 14 сентября. Дома будут подключать к теплу в течение 10 дней.
В Бурятии целый район мёрзнет в ожидании отопления
Общество, Фото:
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