Лучшим оказался осуждённый из отряда 7
В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл турнир по жиму штанги лёжа – народный жим.
Правила соревнований включали в себя жим штанги весом в 60 килограммов на максимальное количество раз. Всего в состязании приняло участие 18 осуждённых, где после жеребьёвки, приступившие к выполнению упражнений, показали хорошие результаты, благодаря чему каждый старался выложиться на свой максимум.
По итогам соревнования первое место занял осуждённый 7 отряда, с максимальным количеством в 45 раз, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые тягали штангу
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