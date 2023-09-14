В Улан-Удэ осуждённые тягали штангу

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Лучшим оказался осуждённый из отряда 7



В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл турнир по жиму штанги лёжа – народный жим.



Правила соревнований включали в себя жим штанги весом в 60 килограммов на максимальное количество раз. Всего в состязании приняло участие 18 осуждённых, где после жеребьёвки, приступившие к выполнению упражнений, показали хорошие результаты, благодаря чему каждый старался выложиться на свой максимум.



По итогам соревнования первое место занял осуждённый 7 отряда, с максимальным количеством в 45 раз, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



