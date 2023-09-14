Эрдэму Гармаеву было 27 лет
В четверг, 14 сентября, в Бурятии проводят в последний путь 27-летнего Эрдэма Гармаева, погибшего на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в закаменском улусе Дутулур. Траурный митинг начнётся у сельского дома культуры, рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7».
Эрдэм родился в Дутулуре 11 ноября 1995 года. Был старшим ребёнком в семье. Учился он в Дутулурской средней школе. В школьные годы активно участвовал во всех культурно-массовых мероприятиях, прекрасно пел и танцевал. Состоял в команде по хоккею и отлично играл, становясь призёром различных соревнований.
Окончив школу, поступил на физико-технический факультет Бурятского госуниверситета.
В 2015-ом ушёл в армию. После «срочки» служил по контракту в пограничных войсках. Эрдэм был командиром штурмовой группы взвода.
В Бурятии похоронят погибшего на СВО контрактника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчане заявили, что из-за холода в садиках уже начали болеть дети
Эрдэму Гармаеву было 27 лет
Увидеть в воздухе можно в том числе более 20 видов краснокнижных хищников
За последние сутки они опустились ещё на несколько сантиметров
Сделать это пришлось из-за угрозы бешенства
Лучшим оказался осуждённый из отряда 7
Мероприятие пройдёт в Тарбагатайском районе
Молебен пройдёт в Иволгинском районе
Родители первоклашек решили, что им ещё рано изучать эти языки
В столице дожди не обещают
Их проведут среди юношей 2007-2008 годов рождения
Люди заявили, что их превращают в промышленную зону
На вопросы читателей ответит писатель Наталья Илишкина
После него в Гусиноозёрске исчезло всё благоустройство
Божеств попросят о защите и благополучном прохождении зимнего периода