В Бурятии похоронят погибшего на СВО контрактника

Эрдэму Гармаеву было 27 лет



В четверг, 14 сентября, в Бурятии проводят в последний путь 27-летнего Эрдэма Гармаева, погибшего на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в закаменском улусе Дутулур. Траурный митинг начнётся у сельского дома культуры, рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7».



Эрдэм родился в Дутулуре 11 ноября 1995 года. Был старшим ребёнком в семье. Учился он в Дутулурской средней школе. В школьные годы активно участвовал во всех культурно-массовых мероприятиях, прекрасно пел и танцевал. Состоял в команде по хоккею и отлично играл, становясь призёром различных соревнований.



Окончив школу, поступил на физико-технический факультет Бурятского госуниверситета.



В 2015-ом ушёл в армию. После «срочки» служил по контракту в пограничных войсках. Эрдэм был командиром штурмовой группы взвода.