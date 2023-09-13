Село в приграничном районе Бурятии загадили коровы

Люди пачкают в их навозе одежду и обувь



Жителей тункинского села Кырен одолели сельхозживотные, которые бродят по улицам и на каждом углу справляют естественную нужду. По словам сельчан, коровы их «достали» и загадили «весь Кырен». По тротуарам даже ходить невозможно – везде лежит навоз.



- На улице Ленина от сада «Солнышко» до школы коровы все дорожки обгадили по обеим сторонам. Невозможно пройти! И так круглый год стоят прямо на улице. Дети идут в школу – обувь и одежда пачкаются. Почему такое допускается? Как работает местная администрация? Куда обратиться? – полюбопытствовали люди в группе «Тунка-инфо 24/7».



В организации, которая отвечает за порядок в населённом пункте, сообщили, что там регулярно чистят пешеходные дорожки и косят траву. А вот на источник неприятности – бурёнок – пока никакую управу найти не могут.



- Именно в этом районе на тротуарах спят коровы, принадлежащие гражданину А. Выходили на него через администрацию Кырена, чтобы он загнал своих коров, но он говорит, что нет условий содержать скот. Поэтому его животные ночуют даже на проезжей части. В других сёлах коровы спят ночью и стоят в жару в остановках. Приходится отмывать их от навоза, – посетовали в ООО.

