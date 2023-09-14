В столице дожди не обещают
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 сентября по республике переменная облачность, по юго-западу и трассе БАМ местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +13,+18, при осадках +8,+13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +16,+18.
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
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Общество, 14.09.2023
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