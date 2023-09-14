В горах Бурятии ожидается мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице дожди не обещают



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 сентября по республике переменная облачность, по юго-западу и трассе БАМ местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +13,+18, при осадках +8,+13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +16,+18.





