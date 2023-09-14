В Бурятии поднесут мандалу Хамбо ламе Этигэлову

Молебен пройдёт в Иволгинском районе



18 сентября в Бурятии состоится молебен – подношение мандалы XII Пандито Хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову и восхваление учителя. Обряд состоится на аршане Хамбо-ламы Этигэлова в местности Улзы Добо, на месте летнего кочевья семьи Этигэловых. Молебен проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.



Источник Хамбо-ламы Этигэлова находится недалеко от села Оронгой Иволгинского района. Сейчас там расположен посвящённый Даши Доржи Этигэлову комплекс: дом XII Хамбо-ламы, аршан, субурган и другие строения. Отсюда недалеко находится дворец Будды Ваджрадхары, построенный на историческом месте Янгажинского дацана.



- 28 мая 2005 года жительницей села Оронгой Розой Ленхобоевой был обнаружен колодец семьи Этигэловых. Ей удалось найти едва заметный бугорок в форме сердечка. Затем он был расчищен, - сообщает пресс-служба Сангхи. - По воспоминаниям старожилов и местных жителей именно здесь проводило летнее кочевье семья Этигэловых.



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