Молебен пройдёт в Иволгинском районе
18 сентября в Бурятии состоится молебен – подношение мандалы XII Пандито Хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову и восхваление учителя. Обряд состоится на аршане Хамбо-ламы Этигэлова в местности Улзы Добо, на месте летнего кочевья семьи Этигэловых. Молебен проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.
Источник Хамбо-ламы Этигэлова находится недалеко от села Оронгой Иволгинского района. Сейчас там расположен посвящённый Даши Доржи Этигэлову комплекс: дом XII Хамбо-ламы, аршан, субурган и другие строения. Отсюда недалеко находится дворец Будды Ваджрадхары, построенный на историческом месте Янгажинского дацана.
- 28 мая 2005 года жительницей села Оронгой Розой Ленхобоевой был обнаружен колодец семьи Этигэловых. Ей удалось найти едва заметный бугорок в форме сердечка. Затем он был расчищен, - сообщает пресс-служба Сангхи. - По воспоминаниям старожилов и местных жителей именно здесь проводило летнее кочевье семья Этигэловых.
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В Бурятии поднесут мандалу Хамбо ламе Этигэлову
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