На юге Бурятии почтут божество Очирвани

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Молебен состоится на родине двух первых Пандито Хамбо-лам



17 сентября в Кяхтинском районе Бурятии пройдёт молебен, почитание и восхваление божества Очирвани на бурятском языке. Обряд проведут в местности Шорголжа, у подножия горы Отсон Хан, вблизи села Шарагол. Молебен начнётся в 10:00.



Ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России проведут ежегодный обряд на родине I-го Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржи Заяева и II-го Пандито Хамбо-ламы Содномпила Хетырхеева.



- Это место является энергетически очень сильным и является колыбелью буддизма в России. Ежегодно на молебен приезжают все выходцы из ближайших деревень Кяхтинского района, этих родовых мест и те, кто поклоняются божеству Очирвани, - сообщает пресс-служба Сангхи.



Считается, что молебен помогает и спасает всех, кто обращается к божеству Очирвани на молебне.



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Справка



Ваджрапани (бур. Очирвани) — гневное воплощение Будды Акшобхьи, проявление могущества всех будд, занимает в буддийском пантеоне особое место, так как он устраняет препятствия на пути к просветлению. Его имя переводится как «Держащий в руке ваджру». Его тело синего цвета, в правой руке — ваджра и пальцы сложены в мудре угрозы, в левой руке крюк и аркан. Ваджрапани имеет особую связь с Монголией, Калмыкией и Бурятией.