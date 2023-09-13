На СВО погиб 31-летний контрактник из Бурятии

Общество, Фото: администрация Онохоя

У него остались жена и трое детей



В ближайший четверг, 14 сентября, в Улан-Удэ проводят в последний путь 31-летнего Алексея Зверькова, который погиб 4-го числа на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в здании лукодрома. Оно начнётся в 10:00, рассказали на официальной странице администрации посёлка Онохой во «ВКонтакте».



Алексей родился в посёлке Майский Курумканского района 24 октября 1991 года. Он окончил местную школу и в 2009-ом ушёл в армию.



После службы трудился в леспромхозе на малой родине. В 2013-ом заключил контракт с 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой. С 2018-го по 2021-ый год учился на техника автомобильного транспорта в БРИТе (Бурятский республиканский индустриальный техникум – прим.). Три года назад вместе с семьёй переехал в Онохой.



На СВО наш земляк отправился в звании старшего сержанта и находился там с первых дней. В мае 2023-го приезжал домой в отпуск.



У Алексея имеется несколько медалей – Жукова, «За боевые отличия», «За службу в воздушно-десантных войсках», «За участие в военном параде в День Победы и «Участнику маневров войск «Восток-2018».



Сослуживцы запомнили Зверькова как серьёзного и ответственного человека. Он всегда приходил на помощь нуждающимся и умел найти выход из любой ситуации. Даже находясь в зоне СВО, оставался внимательным мужем и сыном и заботливым отцом. У него остались жена, трое детей, родители и три сестры.

