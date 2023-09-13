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На СВО погиб 31-летний контрактник из Бурятии

На СВО погиб 31-летний контрактник из Бурятии
Общество,  Фото:администрация Онохоя
У него остались жена и трое детей

В ближайший четверг, 14 сентября, в Улан-Удэ проводят в последний путь 31-летнего Алексея Зверькова, который погиб 4-го числа на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в здании лукодрома. Оно начнётся в 10:00, рассказали на официальной странице администрации посёлка Онохой во «ВКонтакте».

Алексей родился в посёлке Майский Курумканского района 24 октября 1991 года. Он окончил местную школу и в 2009-ом ушёл в армию.

После службы трудился в леспромхозе на малой родине. В 2013-ом заключил контракт с 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой. С 2018-го по 2021-ый год учился на техника автомобильного транспорта в БРИТе (Бурятский республиканский индустриальный техникум – прим.). Три года назад вместе с семьёй переехал в Онохой.

На СВО наш земляк отправился в звании старшего сержанта и находился там с первых дней. В мае 2023-го приезжал домой в отпуск.

У Алексея имеется несколько медалей – Жукова, «За боевые отличия», «За службу в воздушно-десантных войсках», «За участие в военном параде в День Победы и «Участнику маневров войск «Восток-2018».

Сослуживцы запомнили Зверькова как серьёзного и ответственного человека. Он всегда приходил на помощь нуждающимся и умел найти выход из любой ситуации. Даже находясь в зоне СВО, оставался внимательным мужем и сыном и заботливым отцом. У него остались жена, трое детей, родители и три сестры. 
смерть

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