Участие принимают команды столицы республики, Северобайкальска, Кабанска и Байкальска
12 сентября в столице Бурятии стартовало первенство республики по хоккею среди юниоров. Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр».
В первенстве принимают участие пять команд. За медали борются ХК «IceБАРС» (г. Улан-Удэ), ХК «Титан» (г. Улан-Удэ), ХК «Локомотив» (г. Северобайкальск), ХК «Лидер» (г. Байкальск, Иркутская область) и ХК «Сарма» (с. Кабанск).
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В Улан-Удэ стартовало первенство Бурятии по хоккею
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