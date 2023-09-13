В Улан-Удэ стартовало первенство Бурятии по хоккею

Участие принимают команды столицы республики, Северобайкальска, Кабанска и Байкальска



12 сентября в столице Бурятии стартовало первенство республики по хоккею среди юниоров. Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр».



В первенстве принимают участие пять команд. За медали борются ХК «IceБАРС» (г. Улан-Удэ), ХК «Титан» (г. Улан-Удэ), ХК «Локомотив» (г. Северобайкальск), ХК «Лидер» (г. Байкальск, Иркутская область) и ХК «Сарма» (с. Кабанск).



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