В Бурятии из маршрутки выкинули пьяную пассажирку

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Как выяснилось, об этом просили сами пассажиры



11 сентября в Бурятии из рейсового автобуса, курсирующего между Бичурой и Улан-Удэ, буквально выкинули пьяную пассажирку. Водитель сделал это довольно грубо: он схватил её под руки и волоком вытащил из салона. Пассажирка осталась лежать на тротуаре. Видео опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».



При этом другие пассажиры вели себя спокойно: никто не возмутился, все молча наблюдали за происходящим.



Ситуацию прокомментировал представитель транспортной организации, слова которого процитировали в группе «Бичура-инфо.24/7». По словам перевозчика, пассажирка была изрядно пьяна, и ей сразу же сделали замечание. Однако по дороге она продолжила распивать алкоголь, при этом ругалась матом на весь салон.



- Пассажиры возмущались поведением женщины и просили её высадить, так как в салоне ехали дети и пожилые люди, и на весь салон стоял запах алкоголя (ехать было невозможно). На что водитель ответил: «Высажу её в следующем населённом пункте на остановке». На остановке в селе Заган ей несколько раз предложили покинуть автобус, на что женщина, ругаясь матом, отказалась выходить. После чего водитель вытащил её из автобуса, так как дальнейшее движение подвергалось опасности жизни и здоровью пассажиров, могло возникнуть ДТП, спровоцированное женщиной. Водитель дождался, пока женщина сядет на скамейку, - заявил представитель транспортной организации.



Он заверил, что пассажирке вернут деньги за проезд.



- Все мы пользуемся общественным транспортом, и такое поведение неприемлемо и может привести к ужасным последствиям. Конечно, водитель по инструкции должен был доставить её в отделение полиции, но на это уходит немало времени на оформление, а ведь у многих пассажиров куплены билеты на поезд, самолёт и т.д. – добавил индивидуальный предприниматель.



