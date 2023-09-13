На вопросы читателей ответит писатель Наталья Илишкина
В Улан-Удэ, в рамках XXVIII Книжного салона состоится онлайн-встреча (16+) с писателем Натальей Илишкиной, автором романа «Улан Далай. Степная сага» (16+).
- Книга повествует о трёх поколениях одного рода бузавов — донских калмыков-казаков. Калмыки пришли в Сальские степи в семнадцатом веке. Они служили в составе казачьего Войска Донского и участвовали во всех войнах, начиная с петровских времён. В начале ХХ века их столетиями незыблемый, основанный на «Степном уложении», уклад жизни был сметён вихрем разрушительных перемен. Рапсод Баатр, его дети Очир и Чагдар, его внуки — каждый по своему осмысливает происходящее, пытаясь определить: гнев ли это богов, изменчивая судьба или не поддающийся их пониманию высокий замысел правителей, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Онлайн-встречу проведут в конференц-зале нацбиблиотеки. Наталья Илишкина расскажет гостям мероприятия о романе, а также ответит на вопросы читателей.
Наталья Илишкина родилась и выросла в Поволжье. Окончила Самарский государственный университет по специальности «филолог германист». «Улан Далай» — дебютный роман писателя, основанный на архивных материалах, рассказах свидетелей времени и их потомков.
Возрастное ограничение: 16+.
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречу с автором романа о калмыках
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