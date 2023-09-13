В Бурятии под покровом ночи произошло землетрясение





В сентябре землетрясения дважды регистрировали в Курумканском районе. Одно случилось 5-го , а второе – в минувшее воскресенье, 10-го числа





Очередное сейсмособытие зафиксировали в Бурятии. Оно произошло ночью 13 сентября, в 01:17 по местному времени, говорится на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.Эпицентр землетрясения находился вблизи села Кудара – в точке с координатами 52.16 градусов северной широты и 106.51 восточной долготы. По данным сейсмологов, в Кударе и Истомино ощущалось 4 балла, в Каменске – 3-4.