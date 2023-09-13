В Бурятии под покровом ночи произошло землетрясение

В республике тряхнуло прибрежный район
Очередное сейсмособытие зафиксировали в Бурятии. Оно произошло ночью 13 сентября, в 01:17 по местному времени, говорится на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился вблизи села Кудара – в точке с координатами 52.16 градусов северной широты и 106.51 восточной долготы. По данным сейсмологов, в Кударе и Истомино ощущалось 4 балла, в Каменске – 3-4.
В сентябре землетрясения дважды регистрировали в Курумканском районе. Одно случилось 5-го
, а второе – в минувшее воскресенье, 10-го числа
.
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