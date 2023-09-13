В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бездомных собак

Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне



В этот четверг, 14 сентября, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Отлавливать беспризорных животных будут в микрорайоне Вагжанова, сообщили в комитете городского хозяйства.



Поимкой займутся специальные службы, а мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания четвероногих и не отпускают ли их на самовыгул.



С 10:00 до 15:00 на улице Гарнизонная, 15/1 (напротив кафе «У Арама») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – ещё и зарегистрировать их и установить чип.



Сообщать о нарушителях и оставлять заявки на отлов предлагают по телефону оперативного штаба 8 (3012) 22-75-88.