В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бездомных собак

Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
В этот четверг, 14 сентября, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Отлавливать беспризорных животных будут в микрорайоне Вагжанова, сообщили в комитете городского хозяйства.
Поимкой займутся специальные службы, а мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания четвероногих и не отпускают ли их на самовыгул.
С 10:00 до 15:00 на улице Гарнизонная, 15/1 (напротив кафе «У Арама») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – ещё и зарегистрировать их и установить чип.
Сообщать о нарушителях и оставлять заявки на отлов предлагают по телефону оперативного штаба 8 (3012) 22-75-88.
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Общество, Фото:
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