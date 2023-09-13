Их проведут среди юношей 2007-2008 годов рождения
В Бурятии на ринг турнира выйдут порядка 100 боксёров. Столько участников из Тувы, Забайкальского края, Якутии, Иркутской области и Бурятии ожидают межрегиональные соревнования по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения памяти чемпиона СССР, участника ХХ летних Олимпийских игр, МСМК СССР Бориса Зориктуева.
Соревнования пройдут с 21 по 24 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени выдающего спортсмена в селе Иволгинск Иволгинского района.
- Впервые турнир пройдёт в статусе «межрегионального». До этого он проводился как республиканское первенство, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
Программа соревнований
21 сентября
14:00 – 17:00 – Предварительные бои
17:00 – 17:30 – Торжественное открытие
17:30 – 20:00 – Предварительные бои
22 сентября
14:00 – 20:00 – Предварительные бои
23 сентября
14:00 – 20:00 – Полуфинал
24 сентября
14:00 – 17:00 – Финал
17:00 – 18:00 – Награждение победителей и призёров
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия примет межрегиональные соревнования по боксу
Общество, Фото:
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