Бурятия примет межрегиональные соревнования по боксу

Их проведут среди юношей 2007-2008 годов рождения



В Бурятии на ринг турнира выйдут порядка 100 боксёров. Столько участников из Тувы, Забайкальского края, Якутии, Иркутской области и Бурятии ожидают межрегиональные соревнования по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения памяти чемпиона СССР, участника ХХ летних Олимпийских игр, МСМК СССР Бориса Зориктуева.



Соревнования пройдут с 21 по 24 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени выдающего спортсмена в селе Иволгинск Иволгинского района.



- Впервые турнир пройдёт в статусе «межрегионального». До этого он проводился как республиканское первенство, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Программа соревнований



21 сентября

14:00 – 17:00 – Предварительные бои

17:00 – 17:30 – Торжественное открытие

17:30 – 20:00 – Предварительные бои



22 сентября

14:00 – 20:00 – Предварительные бои



23 сентября

14:00 – 20:00 – Полуфинал



24 сентября

14:00 – 17:00 – Финал

17:00 – 18:00 – Награждение победителей и призёров



Возрастное ограничение: 6+.



